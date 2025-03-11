Эксперт алкорынка Небольсин назвал причины удорожания пива в России
Эксперт алкорынка Небольсин: рост пива в цене связан с повышением ставки акциза
Фото: [Медиасток.рф]
Ряд российских производителей пива заявили о повышении отпускных цен на напиток в среднем на 10–15%. Эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин назвал причины поднятия цен на пиво производителями. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, удорожание пива связано с повышением ставки акциза, который теперь составляет четыре руля за литр.
Эксперт добавил, что пивоваренные компании, сделавшие себе большие складские запасы пива, поднимают цены в последнюю очередь. Прежде всего это касается Московской пивоваренной компании и «Балтики».
Ранее сообщалось, что пивоваренные компании России подняли цены на продукцию.