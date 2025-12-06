В России появится православный мессенджер «Зосима»

Православный мессенджер «Зосима» станет доступен для всех пользователей весной 2026 года. Об этом РИА Новости сообщил президент фонда «Иннотех XXI» Алексей Агапов. Он уточнил, что весной планируется провести публичный релиз и презентацию приложения.

Тестовую версию мессенджера разместили в магазине Google Play осенью 2025 года. За время испытаний приложение установили около 5 тыс. человек. Сейчас команда разработчиков анализирует собранные данные и работает над исправлением выявленных недостатков и ошибок.

В октябре руководитель цифровизации фонда «Иннотех XXI» Михаил Лебедев сообщил, что мессенджер будет выполнять не только коммуникационную, но и «корпоративную» функцию. Он станет платформой для решения рабочих вопросов между настоятелем, старостой и прихожанами.

Судя по презентации, приложение будет включать инструменты для рассылки объявлений, организации мероприятий, распространения образовательных материалов. Кроме того, в нем будут доступны функции транскрибации сообщений, а также аудио- и видеозвонков.

