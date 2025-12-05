«Подключите Max, чтобы продолжить»: для некоторых пользователей «Госуслуг» остался один путь авторизации

Часть россиян при попытке авторизации на портале «Госуслуги» столкнулась с неожиданным требованием: для входа теперь необходимо подключить национальный мессенджер Max. Пропустить это условие система не позволяет. Об этом сообщило РИА Новости.

Цифровая трансформация госсервисов сделала для некоторых пользователей неожиданный виток. При входе в учетную запись они видят сообщение о необходимости подключить мессенджер Max для получения кодов подтверждения. Альтернативные способы вроде SMS в этом сценарии не предлагаются.

Это — часть плавного внедрения нового сервиса, о котором Минцифры сообщало еще летом. Идея в том, чтобы дать россиянам, особенно в зонах нестабильной мобильной связи, надежный способ двухфакторной аутентификации без установки отдельных приложений для генерации паролей. Однако на практике выборка пользователей, попавших в эксперимент, восприняла нововведение как принудительное.

Национальный мессенджер Max, разрабатываемый «дочкой» VK, позиционируется как универсальная коммуникационная платформа. Интеграция с «Госуслугами» — очевидный шаг для увеличения его аудитории и функций. В ведомстве ранее подчеркивали, что сервис работает в тестовом режиме. Для основной массы пользователей привычные варианты входа пока сохраняются. Но локальный эксперимент показывает возможный вектор развития: в будущем национальный мессенджер может стать одним из ключевых цифровых инструментов для взаимодействия с государством.

Ранее стало известно, что в мессенджере MAX появились официальные каналы более 4 тыс. органов власти.