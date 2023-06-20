В России покажут последний мультфильм авторства Хаяо Миядзаки

Новое произведение японского аниматора россияне увидят на большом экране. Стало известно, что российский прокатчик купил права на показ картины в кинотеатрах страны. Об этом пишет ФАН

Мультфильм называется, в переводе на русский, «Как поживаете?». По некоторым оценкам его можно считать самым крупным проектом студии, в которой работает Миядзаки. Напомним, что она носит название Ghibli.

Пресс-служба организации «Русский репортаж» сообщила, что компания приобрела права, позволяющие показывать мультфильм в кинотеатрах Российской Федерации.

Однако пока что неизвестны ни сюжет картины, ни дата выхода. Но одно ясно точно – она будет представлена без различных промо-материалов, включая предварительные трейлеры.