В России положили конец трехдневному авиаколлапсу в аэропортах

Росавиация официально подтвердила полное восстановление работы всех аэропортов страны. Больше пассажирам, как рассчитывают, не придется долго ожидать рейсы или сталкиваться с их повальными отменами.

После периода сбоев и задержек авиатранспортная система России вернулась к нормальному режиму работы. Минтранс и Росавиация продолжают круглосуточный мониторинг ситуации. Отмечают, что на вечер 7 июля авиапотоки снова в норме, а воздушные гавани работают в штатном режиме.

Напомним, что для российской авиации последние три дня были сложными: компании-перевозчики столкнулись с серьезными трудностями. Было отменено 485 рейсов, 88 перенаправлены на запасные аэродромы, зафиксировано 1900 задержек вылетов и прилетов. Несмотря на масштабные сбои, перевозчикам удалось обеспечить права пассажиров — оформлено 43 тысячи возвратов билетов, размещено в гостиницах 94 тысячи человек.

Особое внимание уделялось питанию пассажиров — выдано 199 тысяч ваучеров на напитки и 155 тысяч — на питание.

На этом фоне аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге готовится к рекордному пассажиропотоку — за сутки ожидается обслуживание более 86 тысяч человек. Постепенно и ситуация в других гаванях вернется в абсолютную норму.

Ранее сообщалось, какой огромный ущерб из-за сбоев в расписании потерпели российские авиакомпании.