СМИ: ущерб авиакомпаний из-за сбоев в расписании 5–6 июля составил 20 млрд рублей

По подсчетам «Коммерсанта», основанным на информации от специалистов и представителей авиакомпаний, потери авиаперевозчиков из-за нарушений в графике полетов 5 и 6 июля составили около 20 млрд рублей в день.

Из-за отмены рейсов только в первый день масштабного сбоя и только в трех аэропортах страны убытки оцениваются в 4–6 млрд рублей.

"Согласно статье, по предварительным оценкам, от отмены рейса самолёта размерности одного из самых распространённых в России типов воздушных судов Boeing 737–800 в двухклассной компоновке на 158 пассажиров авиакомпания может потерять 15–23 млн руб. в зависимости от направления", - приводится в материале издания.

Также в публикации сообщается, что отправка одного воздушного судна на резервный аэродром стоит примерно 1,5–2 млн рублей за четыре часа полета.

Пассажирские ассоциации предлагают разработать четкий регламент для реагирования на чрезвычайные ситуации. Они выступают за создание единой системы, которая упростит и ускорит процесс координации действий.

Специалисты считают, что аэропорты должны обеспечивать размещение и питание, а для небольших перевозчиков нужны дополнительные меры поддержки от государства, чтобы предотвратить их возможное банкротство.

Ранее сообщалось, что между Москвой и Санкт-Петербургом сложилась критическая ситуация в сфере транспорта. Авиасообщение между двумя городами практически остановилось, то же самое происходит и с железнодорожными перевозками. Билеты на поезда раскупаются очень быстро.