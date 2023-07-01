В России поменялась процедура оформления компенсации за оплату коммунальных услуг

С 1 июля в РФ меняется процедура оформления льготы за оплату ЖКУ. Соответствующая информация опубликована на интернет-ресурсе российского правительства с приложенным постановлением, подписанным премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.

Среди изменений: процедура теперь упрощена для тех, кто считается льготниками. В законе был закреплен список документов, нужных для оформления льготы. Теперь также закреплен срок, в который граждане узнают решение о предоставлении упомянутой льготы – 10 рабочих дней. Заявление для получения компенсации также было унифицировано.

Отмечается, что льготы будут выделяться из гос. бюджета. Их размер будет составлять до половины от стоимости услуг. Властям в регионах также теперь разрешено устанавливать дополнительные требования для получения льготы, при условии, что компенсация будет назначена из регионального бюджета вместо федерального.

Недавно главой Генеральной прокуратуры Игорем Красновым было поручено совершить проверку квитанций за ЖКХ и вести контроль начислений суммы за оплату. Краснов отметил, что проблема с завышенными тарифами на услуги встречается повсеместно.