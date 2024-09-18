В России предложили без суда блокировать сайты с рекламой вейпов

«Сейчас процесс блокировки сайтов с противозаконным табачным контентом растягивается на срок от 60 дней до полугода, а досудебной блокировкой интернет-ресурсов мы решаем сразу две проблемы — ограничиваем доступ несовершеннолетних к покупке вейпов и переводим продукцию на легальный рынок, где он должен маркироваться», - отметила Лещинская.