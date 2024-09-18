В России предложили без суда блокировать сайты с рекламой вейпов
В России предложили без суда блокировать сайты с рекламой вейпов. Соответствующее предложение озвучила руководитель движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская.
Как отметили в движении, досудебная блокировка подобных порталов позволит более оперативно пресекать распространение информации о розничной продаже никотиносодержащей продукции.
«Сейчас процесс блокировки сайтов с противозаконным табачным контентом растягивается на срок от 60 дней до полугода, а досудебной блокировкой интернет-ресурсов мы решаем сразу две проблемы — ограничиваем доступ несовершеннолетних к покупке вейпов и переводим продукцию на легальный рынок, где он должен маркироваться», - отметила Лещинская.
Сейчас продажа электронных сигарет в сети запрещена. Несмотря на это, число поисковых запросов, связанных с покупкой подобной продукции, в Яндексе за месяц превышает 81 тысячу.