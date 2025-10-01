В России предложили допускать граждан к управлению самокатами только с правами

Член Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов выступил с инициативой о введении упрощенного порядка получения водительского удостоверения категории «М» для владельцев электросамокатов.

По словам представителя общественности, существующая система требует пересмотра принципов получения прав.

В качестве альтернативы традиционному обучению в автошколах рассматривается возможность самостоятельной подготовки или прохождения курсов в специализированных общественных организациях.

Холодов отметил, что в настоящее время эта категория прав предоставляется исключительно в сочетании с другими — например, с категорией «В» (легковые автомобили, внедорожники и фургоны) или «С» (грузовые транспортные средства).

