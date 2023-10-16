В России предложили маркировать группы в соцсетях за фейки

Депутат российской Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести на территории страны маркировку для групп в соцсетях, которой будут помечаться сообщества, распространяющие недостоверную информацию в Сети. Об этом сообщило издание ТАСС .

Письмо с предложением Слуцкий направил министру цифрового развития Максуту Шадаеву. Там он подчеркнул, что в последнее время стало больше случаев с размещением в соцсетях фейковой информации, и указал на то, что в стране нет никаких ограничительных мер на такой случай.

Депутат также уточнил, что нужно разработать механизмы для YouTube, Telegram и других сетей механизм, который будет помечать недостоверные источники так, как это сейчас делается с иностранными агентами.

По словам Слуцкого, источники из Интернета не привлекаются к ответственности за распространение фейков. Маркировка призвана предупреждать россиян о том, что на информацию стоит смотреть скептически.