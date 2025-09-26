В России предложили награждать семьи землей

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект о предоставлении земельных участков семьям, состоящим в браке более 10 лет и имеющим детей. Об этом сообщает ТАСС , ссылаясь на документ, размещенный в думской электронной базе.

Депутаты ЛДПР выступили с законодательной инициативой о предоставлении земельных участков семьям с детьми. Согласно проекту, право на получение надела получат пары, состоящие в браке более десяти лет и воспитывающие детей (одного и более). Земля будет передаваться в общую собственность всех членов семьи, включая воспитанников.

Участки должны иметь транспортную доступность и возможность подключения к коммуникациям. Регионам предоставят право устанавливать собственные правила реализации программы или применять федеральные нормы. Законопроект также допускает замену земельного надела альтернативными мерами поддержки при единогласном согласии семьи.

