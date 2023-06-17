В России предложили отдать рабочие места мигрантов подросткам

По словам замглавы Всемирного русского народного собора Константина Малофеева, несовершеннолетним следует предоставить рабочие места мигрантов, поскольку раннее трудоустройство является взрослением. Об этом сообщает РИА Новости .

Он отметил, что зарабатывание средств является единственным шансом призвать и побудить детей к взрослению.

По мнению Малофеева, подростки могут работать курьерами, в торговых сетях, в общепите и ЖКХ, то есть в тех местах, которые сейчас заняты мигрантами.

Он подчеркнул, что его удивляет факт того, что россиян для получения аттестата о неполном среднем образовании должен сдать ОГЭ, а сорокалетний мигрант – всего лишь экзамен, который намного легче и менее требовательный.