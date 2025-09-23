В России предложили отказаться от «японцев» и не только

В России предложили прекратить ввоз автомобилей с правым рулем, чтобы поддержать отечественное производство. Отказ от таких машин особенно актуален на фоне санкций со стороны Японии. Так заявил член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Его слова, озвученные в ходе беседы, приводит «Лента.ру» .

Депутат Госдумы Виталий Ефимов предложил запретить ввоз в Россию автомобилей с правым рулем. По его мнению, такой шаг поможет поддержать отечественное автопроизводство, так как покупатели будут вынуждены выбирать российские машины вместо импортных праворульных, которые в основном поступают из Японии.

Ефимов отметил, что Япония ввела против России серьезные санкции и поэтому было бы логично отказаться от покупки как новых, так и подержанных автомобилей из этой страны. При этом депутат подчеркнул, что сейчас не самое подходящее время для введения полного запрета, поскольку государству нужны средства на другие важные задачи.

