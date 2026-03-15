В России предложили открывать детские сады на дому у многодетных семей

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи и детей Сергей Рыбальченко в интервью РИА Новости предложил активнее развивать формат семейных детских садов. По его мнению, многодетным семьям стоит разрешить принимать на домашнее воспитание детей знакомых или соседей.

«Одна из практик, на которую стоит обратить внимание, - это семейные детские сады. Это такая же форма дошкольного образования, при которой уход и присмотр осуществляются в домашних условиях. Так, в многодетные семьи могут брать детей под присмотр и уход у своих знакомых, близких или просто соседей», — пояснил Рыбальченко.

Эксперт уверен, что внедрение такого подхода создаст более благоприятные условия для родителей с маленькими детьми и поможет убрать психологические препятствия перед рождением следующих детей.

«Эта практика используется и сейчас. В стране существует более 2 тысяч семейных дошкольных групп. При детских садах основное развитие такие группы получили в Москве и Краснодарском крае», — уточнил общественный деятель.

Рыбальченко подчеркнул, что расширение сети домашних детских садов позволит родителям проще совмещать профессиональную деятельность с воспитанием. Кроме того, это повысит доступность дошкольного образования и ухода для самых маленьких детей.

