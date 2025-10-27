В России предложили решение для детей выдворяемых мигрантов

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выступила с инициативой создания специального механизма, регулирующего процедуру выдворения иностранных граждан, имеющих несовершеннолетних детей, пишет ТАСС.

В официальном докладе, посвященном деятельности детского омбудсмена, упоминаются случаи, когда при принудительной депортации из страны единственного законного представителя его дети вынуждены оставаться на территории России.

Несовершеннолетние, оказавшиеся в такой ситуации, обычно помещаются в учреждения социального обслуживания. Их пребывание в этих организациях может приобрести затяжной характер, поскольку процедура передачи детей под опеку государства требует значительного времени для реализации всех необходимых юридических формальностей.

Как отметила Львова-Белова, при осуществлении административного выдворения мигрантов необходимо находить баланс между защитой наилучших интересов ребенка и обеспечением государственных интересов в сфере противодействия нелегальной миграции

Отдельную озабоченность накануне высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, несколько сотен тысяч детей мигрантов, проживающих в России, не получают регулярного школьного образования.

Чиновник подчеркнул необходимость разработки эффективных механизмов организации обучения таких детей русскому языку еще в странах их исхода, что могло бы способствовать их лучшей адаптации в случае прибытия в РФ.

