В Хабаровском крае мигрант на такси сбил двух школьников

В Хабаровском крае иностранный гражданин устроил ДТП, в котором врезался в двух школьников на машине такси, катавшихся на питбайке, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.

Инцидент произошел на улице Ломоносова, когда водитель такси, разворачиваясь, врезался в мотоцикл.

В результате аварии пострадали два подростка — 16-летний юноша сломал руку, а 12-летний пассажир получил тяжелую травму головы.

Мальчик был без защитного шлема, у него произошла остановка сердца из-за открытой черепно-мозговой травмы. Благодаря усилиям спасателей школьника удалось реанимировать, после чего обоих подростков доставили в больницу.

Родителям школьников выписали административный штраф за нарушение правил нахождения детей на проезжей части. Следственные органы выясняют все обстоятельства происшествий.

