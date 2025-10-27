В Хабаровском крае мигрант на такси сбил двух школьников
Двое подростков из Хабаровского края попали в больницу после ДТП с мигрантом
Фото: [istockphoto.com/yipengge]
В Хабаровском крае иностранный гражданин устроил ДТП, в котором врезался в двух школьников на машине такси, катавшихся на питбайке, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Amur Mash.
Инцидент произошел на улице Ломоносова, когда водитель такси, разворачиваясь, врезался в мотоцикл.
В результате аварии пострадали два подростка — 16-летний юноша сломал руку, а 12-летний пассажир получил тяжелую травму головы.
Мальчик был без защитного шлема, у него произошла остановка сердца из-за открытой черепно-мозговой травмы. Благодаря усилиям спасателей школьника удалось реанимировать, после чего обоих подростков доставили в больницу.
Родителям школьников выписали административный штраф за нарушение правил нахождения детей на проезжей части. Следственные органы выясняют все обстоятельства происшествий.
Ранее сообщалось, что МВД выдворит мигрантов, участвовавших в драке в Коммунарке.