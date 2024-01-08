В России предложили сделать сдачу ГТО обязательной

Депутат Госдумы предложил сделать сдачу нормативов ГТО обязательной для всех школьников в России. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Депутат Сергей Колунов обратился с соответствующим предложением к главе российского Минпросвещения Сергею Кравцову. Он заявил, что сдачу нормативов нужно сделать частью физкультурной программы в России. Парламентарий выразил мнение, что данные нормативы должны сдавать все школьники кроме тех, у кого имеются противопоказания по здоровью.

В своем обращении Колунов попросил Кравцова поддержать свою инициативу и рассмотреть возможность внесения таких изменений в отечественное законодательство. Он также добавил, что данный норматив выступал основой для правильного физического воспитания детей и подростков во времена СССР.