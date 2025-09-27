В России предложили создать аналог резервации индейцев

Член общественного совета представителей байкальских районов при главе Бурятии Галина Арсеньева выступила с нестандартным предложением по охране озера Байкал. В интервью РБК она заявила , что на территории озера нужно создать зону, аналогичную резервациям коренных народов в США.

По мнению Арсеньевой, такое решение позволит обеспечить бережное отношение местного населения к уникальной природной территории.

«Никто не будет так бережно относиться к Байкалу, как это делает местное население», — подчеркнула она.

Эксперт указала на существующие правовые аномалии, связанные с особым статусом озера Байкал. Многочисленные законодательные ограничения права собственности создают серьезные проблемы для людей, проживающих в этой местности.

В качестве альтернативных мер Арсеньева предложила ввести систему выплат местным жителям за проживание в обмен на взятые обязательства по поддержанию территории в надлежащем состоянии. Другим вариантом может стать выведение населенных пунктов из границ особо охраняемой природной зоны.

