В России предложили учитывать собак, как автомобили

Журналист Константин Придыбайло выступил с инициативой создания в России единой системы учета домашних животных по аналогии с транспортными средствами. В эфире радио Sputnik он обратил внимание на существующий правовой парадокс, когда владельцы автомобилей и мотоциклов получают государственные номера, а хозяева собак остаются вне подобной регистрационной системы.

Предлагаемая реформа предполагает обязательное чипирование собак с привязкой идентификационных данных к учетной записи владельца на портале «Госуслуги». По мнению журналиста, это позволит решить ключевую проблему — массовую бесхозность животных, которая, по его оценкам, достигает 90% от общего поголовья.

По его словам, внедрение такой системы создаст прозрачную схему ответственности для владельцев и поможет упорядочить обращение с животными. Это также облегчит поиск потерявшихся питомцев и борьбу с бездомностью, поскольку каждая собака будет официально закреплена за конкретным человеком.

Эксперт добавил, что инициатива направлена на формирование цивилизованного подхода к содержанию животных через цифровизацию учета. Итогом реализации могло бы стать создание эффективного механизма, обеспечивающего как права животных, так и четкое определение обязанностей их владельцев в правовом поле.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательную маркировку домашних питомцев.