В России предложили увеличить ограничивающие гражданам выезд за рубеж суммы долга до 100 тыс рублей
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Автором инициативы корректировки существующей долговой планки является руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
Как приводится в направленном Орловым на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко письме, установленная в настоящее время планка в 10 тыс долга по алиментным платежам и 30 тыс по прочим долговым обязательствам - создают не только внушительные трудности при зарубежных поездках за рубеж россиянам, но также внушительно нагружают пограничные службы и судебных приставов.
«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тыс. рублей до 50 и 100 тыс. рублей соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России», — говорится в тексте обращения,которое цитирует RT.
В обращении политолог также добавил, что долговые суммы совершенно не учитывают инфляцию за последние шесть лет, так как последний раз пересматривались в далеком 2017 году.
«Указанные суммы не являются значительными и не могут стать причиной, по которой люди будут скрываться от уплаты долга за пределами национальной юрисдикции», обратил внимание Орлов.