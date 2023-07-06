В России предложили увеличить ограничивающие гражданам выезд за рубеж суммы долга до 100 тыс рублей

Как приводится в направленном Орловым на имя главы Совета Федерации Валентины Матвиенко письме, установленная в настоящее время планка в 10 тыс долга по алиментным платежам и 30 тыс по прочим долговым обязательствам - создают не только внушительные трудности при зарубежных поездках за рубеж россиянам, но также внушительно нагружают пограничные службы и судебных приставов.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в федеральное законодательство в части увеличения сумм долга с 10 и 30 тыс. рублей до 50 и 100 тыс. рублей соответственно для введения временного ограничения на выезд за пределы России», — говорится в тексте обращения,которое цитирует RT.

В обращении политолог также добавил, что долговые суммы совершенно не учитывают инфляцию за последние шесть лет, так как последний раз пересматривались в далеком 2017 году.