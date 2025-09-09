В России предложили увеличить штрафы за курение на рабочем месте в десять раз

Екатерина Лещинская, возглавляющая общественное движение "Здоровое Отечество", направила обращение к главе Минтруда Антону Котякову, предложив увеличить в десять раз штрафы за курение на рабочих местах. Документ был предоставлен РИА Новости.

В настоящее время за курение в неположенных местах предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 рублей. Автор обращения считает, что существующие меры наказания недостаточно эффективны для предотвращения нарушений, особенно в условиях растущей популярности электронных сигарет.

«Считаем необходимым: увеличить размер штрафов в 10 раз – до 5000-15000 рублей для физических лиц; предусмотреть усиление ответственности для работодателей за систематические нарушения запрета курения на рабочих местах; расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора по фиксации и пресечению подобных нарушений», – сказано в документе.

Общественные деятели считают, что для решения проблемы необходим целый комплекс мер, включая высокие штрафы и строгий контроль. Они отмечают, что курение на рабочем месте снижает эффективность сотрудников, увеличивает количество больничных и негативно влияет на атмосферу в коллективе.