В России предложили вешать детские рисунки в магазинах с алкоголем

В Свердловской области выдвинули инициативу по размещению детских рисунков в магазинах, торгующих алкогольной продукцией, пишет издание «Сигнал Урал».

Отмечается, что основной целью такой меры является пропаганда здорового образа жизни и борьба с чрезмерным употреблением спиртного.

В рамках стратегии по снижению уровня алкоголизации населения инициаторы идеи придумали организовать тематический конкурс детского творчества под названием «Папа, не пей!». Лучшие работы планируется разместить во всех сетевых алкомаркетах региона для психологического воздействия на покупателей.

Параллельно с этим в регионе рассматривается предложение о введении специальной маркировки для алкогольной продукции. Инициатива предполагает размещение на бутылках со спиртным предупреждающих фотографий, аналогичных тем, что уже несколько лет используются на пачках табачных изделий.

