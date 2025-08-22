В еще одном российском регионе хотят ограничить продажу алкоголя
URA.RU: в Свердловской области могут ограничить время продажи алкоголя
Фото: [freepik.com]
Власти Свердловской области рассматривают возможность введения ограничений на продажу алкогольной продукции в регионе. Об этом стало известно URA.RU.
Согласно предлагаемым мерам, приобрести спиртное можно будет только с 8:00 мск до 20:00 мск в будние дни. В выходные и праздничные дни ограничения будут еще более строгими.
По данным источника, основной причиной таких мер являются неудовлетворительные показатели региона по потреблению алкоголя и связанной с ним смертности. Федеральный центр требует от областных властей принятия эффективных действий для исправления сложившейся ситуации.
Напомним, закон, ужесточающий правила продажи алкоголя, действует с 1 марта 2025 года в Вологодской области. Согласно новым правилам, время розничной продажи спиртных напитков в будние дни сокращено и разрешено только с 12:00 мск до 14:00 мск.
