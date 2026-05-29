В России предложили вести экзамен по физкультуре с вариативным форматом

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с РИА Новости заявил о необходимости внедрения в российских школах обязательного экзамена по физической культуре, так как физическое воспитание играет важную роль в развитии личности.

Представитель ОП РФ подчеркнул, что физкультуру нельзя считать предметом второго плана. При этом, как отметил Гриб, потенциальный экзамен по данной дисциплине должен иметь вариативный характер и учитывать индивидуальные спортивные достижения учеников.

«Физическая культура — это не второстепенный предмет, нужна итоговая аттестация. Она может быть по любимому виду спорта каждого отдельного школьника. Многие из них увлекаются самыми разными видами спорта. Либо (обязательная — ред.) сдача ГТО, но чтобы спорт у нас не был простой формальностью», — отметил он.

Кроме того, Гриб добавил, что основанием для освобождения от экзамена могут служить наличие юношеского разряда, успешная сдача нормативов ГТО, систематические тренировки в спортивной секции или победы на соревнованиях школьного и районного уровня.

«Задача: чтобы была вариативность. Не навязывать конкретный вид спорта школьнику», — заключил Гриб.​

