В России предложили ввести день памяти детей-жертв украинского режима

В России на федеральном уровне предложили установить день памяти детей-жертв киевского режима на освобожденных территориях. Подробности сообщает РИА Новости .

С предложением выступили депутаты КПРФ Останина и Коломейцев. Исходя из внесенного в думу законопроекта памятной датой должно стать 27 июля. По мнению авторов закона, памятная дата увековечит память детей, ставших жертвами войны на Донбассе.

Идея сделать день памяти федеральным появилась после присоединения новых регионов к России. День памяти уже существует в ДНР, его ввел глава регионе в прошлом году. Теперь, когда регионы, где развернулась трагедия, присоединились к России, день памяти предложили сделать государственным.