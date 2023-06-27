В России предложили «заменить» Бога нейросетью

Российский психолог Виктория Хорошилова предложила создать цифровой аналог Бога — специальную нейросеть, которая будет отвечать на вопросы верующих. По ее мнению, некоторым это поможет справиться с ментальными проблемами.

Подобная программа может даже в некоторой степени заменить профессиональных психологов и коучей. Такому искусственному интеллекту, исполняющему роль духовного наставника, можно будет задавать наболевшие вопросы. И получать вполне компетентные ответы, считает специалист.

«Такая инициатива сделает психологические услуги доступнее и быстрее. Все-таки к психологу может попасть не каждый, а с таким ботом человек может легко пообщаться. За нейросетями — будущее. А для верующих будет полезно обращение к Богу. Это своего рода терапия», — сказала Хорошилова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Искусственный интеллект уже сейчас демонстрирует тенденцию к очеловечиванию. Об этом рассказал протоиерей Вячеслав Харинов, комментируя идею создания нейросети с функциями Бога.

«Однажды я ехал в машине, включилась голосовой помощник «Алиса». Я задал ей довольно сложный вопрос. Она немного помолчала и ответила тоном потерянной и немного обиженной женщины: «Вы слишком многого хотите. Я всего лишь информационный бот». Это было так по-человечески, я даже растрогался», — поделился Харинов с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Священнослужитель не считает идею создания Бога-нейросети грехом. Однако он выразил некоторые опасения.

«Можно создать идею, просто идею, которая поставит на грань выживания все человечество. Поэтому все зависит от применения. По большому счету, ИИ — вещь неплохая, как не плох компьютер, как совершенно не плоха идея интернета. Но мы знаем, что такое часто превращается в ярмарку тщеславия, инструмент разврата и невежества людей», — уточнил отец Вячеслав.

Ранее мы рассказывали о том, к чему может привести создание нейросети-Бога.