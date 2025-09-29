В России предложили запретить дискредитацию материнства в соцсетях

Институт семьи и материнства требует дополнительной защиты от деструктивной критики, распространяемой в интернет-пространстве. Таким мнением в интервью Life.ru поделился депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, в России необходимо на законодательном уровне запретить дискредитацию материнства в социальных сетях.

«Фразы вроде «лучше бы я не рожала» или «вы десять раз подумайте, прежде чем заводить детей», а также осуждающие комментарии о жизненных условиях других семей, подрывают фундаментальные ценности», — отметил Иванов.

По мнению депутата, такой контент наносит существенный вред демографическому благополучию страны. Он предлагает создать эффективный правовой барьер, препятствующий дискредитации материнства и семьи в цифровой среде.

Парламентарий выразил уверенность в том, что российское общество готово к защите традиционных ценностей и созданию здорового информационного климата.

Ранее депутат Государственной думы РФ заявил, что материнский капитал на второго ребенка могут увеличить до 1 млн руб.