В России предотвратили крупный теракт, задержав 12 членов законспирированной ячейки

В ФСБ РФ по Республике Дагестан сообщили о задержании группы мужчин, предположительно, участников законспирированной террористической ячейки. Они планировали совершить масштабный теракт на территории России.

Сотрудники ФСБ и МВД региона провели совместную работу, результатом которой стало задержание 12 предполагаемых террористов на территории Дагестана. Всех подозреваемых и места их жительства обыскали.

У злоумышленников нашли полные боекомплекты, стрелковое оружие, самодельные взрывчатки, компоненты для создания опасных устройств, а также запасы из 20 мешков с аммиачной селитрой. Ведомство уточнило, что группа мужчин из запрещенной в стране организации планировали совершить крупный террористический акт. Сейчас все задержанные дают признательные показания, с ними работают правоохранители.

Было возбуждено уголовное дело по трем статьям: «приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой», «создание террористического сообщества», «незаконное изготовление взрывчатых устройств группой лиц по предварительному сговору».

Напомним, что в Дагестане разыскивали мужчин, которые могут планировать теракт в России. Изначально было известно о четырех лицах.