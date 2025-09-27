В России предрекли появление опасного для молодежи тренда

В Омске школьник совершил опасный прыжок с метромоста высотой 30 м в реку Иртыш, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112». Подросток хотел создать эффектный видеоролик, который впоследствии разместил в социальных сетях.

Это видео вызвало серьезное беспокойство среди родителей и общественности, которые опасаются формирования такого экстремального тренда среди молодежи. Взрослые считают, что другие дети и подростки, впечатленные увиденным, могут попытаться повторить рискованный поступок.

Отмечается, что после прыжка в воду мальчик не получил серьезных травм. Сотрудники правоохранительных органов провели профилактическую беседу с несовершеннолетним, разъяснив ему потенциальные последствия таких действий.

Ранее сообщалось, что в Челябинске подростки выстрелили из ракетницы сверстнику в лицо.