Челябинские подростки искалечили сверстника из-за старой ссоры

В Челябинске произошел жестокий инцидент с участием подростков, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, новости».

Во время конфликта между сверстниками один из молодых людей произвел выстрел из сигнальной ракетницы в лицо оппоненту. Пострадавший получил серьезные травмы, включая контузию глаза и ожоги, которые могут привести к потере зрения.

Как выяснилось, конфликт между подростками назревал в течение длительного времени. Полгода назад между ними уже происходила стычка, которую тогда удалось урегулировать мирным путем.

На этот раз ситуация вышла из-под контроля — четверо молодых людей пригласили юношу «поговорить» на Южноуральской улице, где один из них применил опасное устройство.

После инцидента пострадавшего госпитализировали. В больнице ему провели сложную операцию. Медики констатировали, что подросток лишился бровей и ресниц, а его зрение находится под угрозой.

Родственники пострадавшего отмечают, что семья нападавшего не сочла необходимым принести извинения за произошедшее. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нападения.

В конце августа подобный инцидент произошел в Ленинградской области. Там 18-летний юноша тоже выстрелил в подростка из ракетницы в живот.