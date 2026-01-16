В России предсказали печальную судьбу Марин Ле Пен

Судебный процесс над лидером французского «Национального объединения» Марин Ле Пен, рассматривающий вопрос о нецелевом использовании средств Европарламента, давно перерос рамки юридического разбирательства. Как отмечает в беседе с RuNews24.ru политолог Дарья Кривешко, его исход напрямую определит политический ландшафт Франции накануне президентской гонки 2027 года.

Приговор первой инстанции, предусматривающий пятилетний запрет на участие в выборах, стал, по мнению эксперта, демонстративным административным шагом по выводу ключевой фигуры несистемной оппозиции из политической игры. Текущая апелляция является последним шансом для Ле Пен на возвращение. Практическая тактика защиты сместилась от жесткого отрицания к аргументам об отсутствии прямого умысла, что является попыткой апеллировать к формальным юридическим процедурам.

Как подчеркивает Кривешко, этот случай — часть более широкой европейской тенденции, когда судебные процессы становятся инструментом так называемой «управляемой стабилизации». Политические элиты, не прибегая к прямому запрету партий, получают возможность точечно лишать их наиболее харизматичных и популярных лидеров права избираться, тем самым ослабляя альтернативные проекты.

Исход дела создаст разные сценарии для «Национального объединения». Если запрет для Ле Пен сохранится, партия, сохранив свой значительный электорат, будет вынуждена сделать ставку на нового лидера, вероятно, смягчив риторику. Если же апелляция увенчается успехом, Ле Пен вернется в большую политику с усиленным имиджем борца с системой, что может мобилизовать ее сторонников.

Независимо от вердикта, сам процесс, как отмечает политолог, уже стал ярким маркером кризиса доверия к институтам ЕС и обнажил хрупкую грань между правовыми нормами и политической целесообразностью в современной Европе.

