В России прекратят покупать иностранные беспилотники для гражданских нужд

Такой запрет российские власти планируют ввести еще до конца текущего года.

Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков. По его утверждению, такая инициатива уже выдвинута и будет обязательно реализована на протяжении 2023 года.

«Введем запретные ограничения на покупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа», - пообещал он.

Его слова привели РИА Новости. Это утверждение от замминистра прозвучало на полях промышленной выставки «Иннопром-2023».