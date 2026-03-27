В России приняли новый стандарт для шариковых ручек

В России утвержден новый государственный стандарт на шариковые ручки. Документ, разработанный Росстандартом, вступает в силу в сентябре этого года.

Предыдущий ГОСТ действовал с 1992 года (с переизданием в 2005-м). Новая версия впервые регламентирует материалы изготовления, вводит классификацию продукции и устанавливает строгие правила маркировки.

Согласно требованиям, металлические элементы ручек обязаны быть коррозионно-стойкими или иметь защитное покрытие. Все используемые материалы не должны наносить вреда здоровью.

Особое внимание уделено качеству письма. Изделие должно писать без нажима с первого касания, даже если пролежало без колпачка три часа. Линия не должна оставлять отпечатков.

Длина беспрерывной линии без клякс установлена в зависимости от диаметра стержня: не менее 400 метров для толстых (более 3 мм) и не менее 200 метров — для тонких. Ручка также должна выдерживать падение с высоты одного метра на деревянную поверхность без разрушения деталей.

В ведомстве отметили, что нововведение направлено на формирование современной нормативной базы в сегменте школьно-письменных принадлежностей.

