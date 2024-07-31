В России приняли закон, запрещающий продажу энергетиков детям

Согласно документу, он вступит в силу с 1 марта 2025 года. Известно, что правило будет действовать по всей стране.

До этого момента регионы могли самостоятельно устанавливать ограничения на розничную продажу энергетических напитков. Однако только в 65 субъектах Российской Федерации были введены подобные ограничения.

Теперь же закон запрещает продажу тонизирующих безалкогольных напитков всем несовершеннолетним. Продавцы будут вправе потребовать у покупателя предъявить паспорт.

Уточняется, что под определение энергетиков попадают напитки, в состав которых входят вещества, обеспечивающие тонизирующий эффект. При этом чай и кофе к ним не относятся, о чем говорится в тексте проекта.

Кроме того, закон устанавливает норму о запрете розничной торговли энергетическими напитками в потребительской таре объемом более полулитра.

К слову, ранее в ГД приняли поправки об ограничениях количества SIM-карт для граждан. Так, каждый россиянин сможет зарегистрировать не более 20 штук.