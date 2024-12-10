В России призвали запретить продажу энергетиков в вендинговых аппаратах

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился в Минпромторг России с инициативой о запрете продажи энергетиков в вендинговых аппаратах. Также парламентарий предложил пресечь продажи этих напитков на маркетплейсах, пишет RT .

Как напомнил Милонов в пояснительно записке, в России множество реализованных и рассматриваемых инициатив, направленных на воспитание здорового поколения без вредных привычек. Однако на фоне всех существующих мер в свободной продаже находятся энергетические напитки. Речь о вендинговых аппаратах и некоторых маркетплейсах.

«Прошу вас внедрить запрет на любую форму розничной продажи энергетических напитков, кроме очных. Реализация данного товара должна осуществляться по образцу продажи алкогольной продукции, которая исключает дистанционный или опосредованный способ», — говорится в тексте обращения в Минпромторг.

Напомним, что с начала марта 2025 года в России вступит в силу запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним. То есть, юные жители больше не смогут приобретать напитки без очного взаимодействия с продавцом.

Ранее сообщалось, что российское правительство поддержало законопроект о штрафах за продажу энергетиков несовершеннолетним.