В России произошел массовый сбой на игровой платформе Roblox
Downdetector: более 2,2 тыс. россиян пожаловались на сбои на платформе Roblox
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Пользователи по всей России сообщили о массовых сбоях в работе популярной игровой платформы Roblox. За последний час на специализированный сервис мониторинга Downdetector поступило более 2,2 тыс. жалоб.
Согласно данным сервиса, проблемы с доступом фиксируются в разных регионах страны. Наибольшее число обращений поступает из Магаданской области, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Тюменской области и Камчатского края.
Пользователи отмечают проблемы в работе как мобильного приложения, так и официального сайта платформы.
Roblox — это онлайн-платформа, позволяющая пользователям создавать собственные игры и играть в проекты, разработанные другими.
В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам платформы требования удалить запрещенные материалы.
В ведомстве подчеркнули, что проведенный мониторинг подтвердил неспособность внутренней модерации Roblox обеспечить полную безопасность контента для российских пользователей.
