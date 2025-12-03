В России произошел массовый сбой на игровой платформе Roblox

Пользователи по всей России сообщили о массовых сбоях в работе популярной игровой платформы Roblox. За последний час на специализированный сервис мониторинга Downdetector поступило более 2,2 тыс. жалоб.

Согласно данным сервиса, проблемы с доступом фиксируются в разных регионах страны. Наибольшее число обращений поступает из Магаданской области, Хабаровского края, Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), Тюменской области и Камчатского края.

Пользователи отмечают проблемы в работе как мобильного приложения, так и официального сайта платформы.

Roblox — это онлайн-платформа, позволяющая пользователям создавать собственные игры и играть в проекты, разработанные другими.

В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что направил владельцам платформы требования удалить запрещенные материалы.

В ведомстве подчеркнули, что проведенный мониторинг подтвердил неспособность внутренней модерации Roblox обеспечить полную безопасность контента для российских пользователей.

Ранее аналитик усомнился в эффективности блокировки Roblox в России.