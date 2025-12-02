Аналитик усомнился в эффективности блокировки Roblox в России

Судьба популярнейшей детской платформы Roblox в России висит на волоске. Роскомнадзор уже несколько лет безуспешно требует от компании ограничить доступ к опасному контенту на платформе, однако разработчик игнорирует эти обращения. В ведомстве отмечают, что в игровой вселенной в большом количестве присутствуют материалы, способные навредить детской психике, а встроенная модерация не справляется с их потоком. Как поясняет аналитик Эльдар Муртазин, в сложившейся ситуации есть очевидное, но тупиковое решение — полная блокировка. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Однако эксперт сомневается в его эффективности. Во-первых, миллионы юных пользователей все равно найдут способы обхода запрета через VPN и другие инструменты, что лишь заглушит проблему, но не решит ее. Во-вторых, сама причина — активность мошенников — не является уникальной чертой Roblox; с аналогичными рисками дети сталкиваются в любом массовом сервисе, включая отечественные. Заблокировав одну площадку, мы не защитим детей от угроз в цифровом пространстве в целом.

По его словам, более серьезными последствиями такой блокировки станут разрыв связей с глобальной цифровой средой и имитация решения проблемы. Вместо того чтобы искать рычаги влияния на международную компанию, государство может просто создать видимость активности, переложив ответственность на самих пользователей: «сами виноваты, что зашли». При этом реальная угроза — низкая цифровая грамотность детей — останется нерешенной.

Эксперт пояснил, что единственный разумный выход из ситуации — это не конфронтация, а поиск сложных дипломатических и правовых механизмов взаимодействия с компанией, которая формально в России не представлена. Параллельно необходимо делать ставку на профилактику — массово внедрять уроки цифровой гигиены, учить детей распознавать манипуляции и мошеннические схемы. Прямой запрет — это простой, но бесполезный жест, который лишь создает иллюзию контроля, в то время как настоящая безопасность достигается только через знание и осознанность.

