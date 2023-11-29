В России расширили основания для получения гражданства мигрантами

С 15 декабря в силу вступает новый список профессий, с которыми будет проще получить российское гражданство. Соответствующее заявление сделал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с информагентством «Прайм» .

Эксперт рассказал, что российское Министерство труда пополнило данный список профессиями, в которых имеется дефицит кадров. В таком списке ранее были педагоги, медики, работники сельхоза и пищевой промышленности. Новый же список пополнился инженерами, специалистами геологоразведки, строительства и представители IT-профессий, рассказал Гиринский.

Он также предупредил, что некоторые профессии попали из этого списка. Изменения затронули ряд строительных и рабочих профессий, которые не требуют высокой квалификации, уточнил эксперт.