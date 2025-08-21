В России расширили список заболеваний, с которыми будет нельзя садиться за руль

С 1 сентября 2025 года в России изменится список болезней, которые запрещают управлять транспортом. Об этом сообщает документ на официальном правовом портале.

В перечень противопоказаний включены психические отклонения, а также некоторые заболевания глаз.

«К числу новых ограничений относятся общие расстройства психологического развития, включая аутизм, синдром Ретта и синдром Аспергера», — следует из текста документа.

В список также включены отклонения в восприятии цвета, такие как частичная цветовая слепота и неадекватное восприятие оттенков красного и зеленого.

Некоторые заболевания могут серьезно ухудшить способность управлять транспортным средством безопасно. Новые правила будут обязательно применяться при медицинском осмотре для получения, а также замены водительского удостоверения.

