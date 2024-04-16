В России расширили возможности применения материнского капитала для улучшения жилищных условий

Кабмин России расширил возможности использования маткапитала на улучшение жилищных условий, теперь средства сертификата можно направить и на реконструкцию таунхауса. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Уточняется, что ранее его можно было потратить лишь на реконструкцию частных и многоквартирных домов.

Отмечается, что понятие «дом блокированной застройки», известное больше как таунхаус, появилось в законодательстве РФ два года назад. До этого в отечественных нормативных документах фигурировали только две категории жилых домов – частный и многоквартирный, что заставляло владельцев таунхаусов обращаться в суд для установления правового статуса постройки.

Добавляется, что согласно новому постановлению правительства РФ от 09.04.2024 № 441 средства на реконструкцию таунхауса, как и в случае с квартирой или частным домом, можно будет направить лишь после достижения ребенком возраста трех лет.