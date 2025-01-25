В России размер страховой пенсии с февраля будет составлять около 25 тыс. рублей

В России размер страховой пенсии с февраля 2025 года составит около 25 тыс. рублей. Об этом РИА Новости сообщил депутат Государственной думы РФ Никита Чаплин.

Он напомнил, что с 1 января страховые пенсии в стране были проиндексированы на 9,5% по поручению президента РФ Владимира Путина. В результате этого размер выплат составил 24 059 рублей, то есть увеличился на 7,3%.

«После перерасчета эта сумма увеличится еще на 2.2 процента, то есть выплата составит около 25 тысяч рублей», — уточнил Чаплин.

Гражданин РФ может выйти на пенсию для мужчин с 65 лет. Женщины начинают получать пенсионные выплаты с 60 лет.

Ранее доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета Фатима Ногайлиева рассказала, какие выплаты в России вырастут с 1 февраля 2025 года. По ее словам, с 1 февраля в стране будет повышен размер пособия по беременности и родам. Так, минимальная сумма составит 103 285 рублей, а максимальная — более 1 млн рублей.