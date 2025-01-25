Россиянам назвали соцвыплаты, которые вырастут с 1 февраля

С 1 февраля будет проведена индексация ряда социальных выплат, предназначенных для семей с детьми, сообщила Фатима Ногайлиева, доцент кафедры трудового и социального права Санкт-Петербургского государственного университета. Об этом она рассказала в интервью агентству «Прайм».

В соответствии с планами, в 2024 году размер материнского капитала будет проиндексирован на 7,3%, что соответствует уровню инфляции.

Для семей, в которых первый ребёнок появился на свет или был усыновлен начиная с 2020 года, размер выплаты составит 676 тыс рублей. Если же у такой семьи уже есть ребенок, то размер материнского капитала на второго ребенка составит 893 тыс рублей. Если же выплата на первого ребёнка уже была получена, то размер материнского капитала на второго ребёнка составит 217 тыс рублей.

«Индексируют не только маткапитал целиком, но и остаток после его частичного использования, сохраненный на сертификате», — пояснила собеседник агентства.

С 1 февраля также будет повышен размер пособия по беременности и родам. Минимальная сумма составит 103 285 рублей, максимальная — 1 100 750 рублей. Размер пособия будет зависеть от заработной платы женщины за последние два года и продолжительности отпуска.

«Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 года в 2025 году составит 9 227 рублей, максимальный — 68 995 рублей. В сравнении с прошлым годом он вырастет в 1,4 раза», — уточнила Ногайлиева.

С 1 февраля также будет произведена индексация ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на 7,3%. Стоимость набора социальных услуг, включающего в себя бесплатные лекарства, проезд в транспорте, путёвки в санатории и тому подобное, увеличится до 1 693 рублей, заключила доцент.

Ранее сообщалось, что с 1 февраля в России будут проиндексированы свыше 40 мер соцподдержки.