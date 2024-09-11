В Минобороны РБ заявили об использовании Pokémon Go в разведывательных целях
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Руководитель отдела управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Александр Иванов заявил, что игра Pokémon Go использовалась для сбора разведывательных данных на территории страны. Об этом офицер сообщил в эфире телевизионного канала СТВ.
Глава управления вспомнил, что наибольшей популярностью игра пользовалась среди подростков, а больше всего виртуальных существ находилось на стратегически важном объекте.
«Где было больше всего покемонов в то время? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, много военной техники авиационной. Там больше всего было покемонов. Это не развединформация?» — задался вопросом Александр Иванов.
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