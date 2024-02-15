В России разработали беспилотный гибрид самолета и вертолета для перевозок

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу НТИ, новинка отечественного авиапрома получила название «Вариоплан».

По словам российских разработчиков беспилотного летательного аппарата, он включает в себя технологии вертикальных посадки и взлета, совмещая в себе таким образом характеристики реактивного самолета и вертолета одновременно.

«В России представили гибрид вертолета и реактивного самолета для перевозки пассажиров», — передает агентство.

Согласно предоставленным данным, беспилотник рассчитан на перевозку людей и грузов, в том числе в городской черте. Аппарат также может похвастаться дальностью полета и увеличенной скоростью.