В России разработали ракету-планер, способную поражать подводные цели

Как следует из текста проектной документации, опубликованный на сайте Роспатента, ракета, вероятнее всего, будет применяться с летательных аппаратов, а также надводных кораблей.

«Ракета оборудована устройством бесконтактного ввода данных в бортовую систему управления, в заднем отсеке корпуса ракеты имеется поплавок с невозвратным клапаном и гибкой связью с корпусом для удержания ракеты на заданной глубине после ее приводнения», - поясняется в описании к новому военному изделию.

Уточняется, что самонаводящийся подводный снаряд расположен в переднем отсеке корпуса ракеты. Сразу же после обнаружения заданной цели подводной цели он стартует от корпуса ракеты-планера, после чего, сблизившись с объектом противника, уничтожает его.