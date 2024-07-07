В России резко увеличился спрос на каркасные домики вместо квартир

Жители нашей страны массово начали приобретать модные каркасные дома, особенно они полюбились жителям столицы. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что ранее подобный дом площадью 10 кв. м можно было возвести всего за месяц и полтора-два миллиона рублей, то теперь ждать приходится в три раза дольше, а платить — в два.

Уточняется, что причиной резкого удорожания являются очереди на услуги мастеров и долгий процесс согласования в силу небывалого спроса.

Ранее сообщалось, что в столичных новостройках резко подорожали студии в силу вероятного запрета на продажу жилья площадью менее 28 кв. м, в связи с чем стоимость такой недвижимости увеличилась почти на миллион рублей.