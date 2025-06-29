В России с 1 июля вводится ГОСТ с требованиями к школьной форме

В соответствии с новым государственным стандартом, который начнёт действовать в России с 1 июля, школьная форма должна быть не только удобной и эстетичной, но и отражать патриотические ценности. Об этом сообщает РИА Новости, цитируя документ.

В соответствии с документом, школьная форма должна быть выполнена в деловом стиле. Она должна быть удобной как в сидячем положении, так и во время движения. Кроме того, одежда должна быть светской, эстетичной и не содержать любую запрещенную российским законодательством символику.

В соответствии с обновленными стандартами, на школьной форме предлагается размещать государственную и патриотическую символику.

С 1 июля в сфере легкой промышленности начинают действовать еще несколько новых государственных стандартов. В частности, вводится стандарт для оценки прочности текстильных материалов. Также впервые устанавливаются требования к специальной и защитной обуви.

Важно подчеркнуть, что большинство государственных стандартов в Российской Федерации имеют рекомендательный статус и служат ориентиром для производителей.

В тексте нового государственного стандарта указано, что он является первым в своем роде.