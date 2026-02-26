В России с 1 марта могут запретить «Гарри Поттера»

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий кинематографические произведения, которые дискредитируют традиционные российские духовно-нравственные ценности, напомнила председатель комитета Государственной думы РФ по культуре Ольга Казакова.

Как передает портал glavny.tv, речь идет о фильмах и любом видеоконтенте, посягающем на ориентиры, закрепленные в указе президента «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Согласно новым правилам, владельцы онлайн-кинотеатров, социальных сетей и других платформ, распространяющих видео, обязаны блокировать такой контент. Указания о том, что именно попадает под запрет, будет публиковать Роскомнадзор. После получения требования удалить «вредный» фильм площадки должны сделать это в течение суток.

По словам Казаковой, речь идет о ценностях, которые обязан защищать весь народ. Однако официального списка запрещенных картин пока не существует.

В СМИ и обществе активно обсуждают, какие именно фильмы могут попасть под блокировку. Чаще всего звучат названия вроде «Гарри Поттер», «Игра престолов» и «Слово пацана», но эта информация официально не подтверждена.

