Карьерный тупик: названы фильмы, которые прошли катком по своим создателям

Кинокритики портала «Канабу» составили рейтинг фильмов, которые стали настоящей карьерной катастрофой для своих создателей. В Голливуде режиссера часто оценивают по последней работе, и неудачный проект может навсегда вычеркнуть талантливого постановщика из индустрии.

История фильма «Врата рая» Майкла Чимино — классический пример перфекционизма, убившего студию. Чимино настолько увлекся съемками, что бюджет разросся до $44 млн. В итоге картина не только провалилась в прокате, но и полностью обанкротила United Artists. После этого Чимино стал изгоем в киноиндустрии и больше никогда не снимал крупных проектов.

Для первого Джеймса Бонда фильм — Шона Коннери, «Лига выдающихся джентльменов», для которого он также выступил продюсером, стал последним. Конфликты на съемочной площадке и ужасная графика привели к полному провалу. Разочарованный актер заявил о завершении карьеры и больше не появлялся на экранах.

Комедия «Секс-гуру» от Майка Майерса должна была закрепить его успех после «Остина Пауэрса», но обернулась кошмаром. Фильм получил три «Золотые малины», в том числе за оскорбление религиозных чувств. После этого Майерс практически исчез из большого кино, появляясь лишь в эпизодических ролях.

Оскароносный режиссер «Короля говорит!» Том Хупер решил экранизировать знаменитый мюзикл «Кошки», но использовал технологию «цифровой шерсти», которая превратила актеров в жутких мутантов. Фильм стал посмешищем и разрушил репутацию Хупера.

Конфликты на площадке и вмешательство студии привели к тому, что фильм «Фантастическая четверка» Джоша Транка разгромили критики и зрители. Режиссера уволили из проекта по «Звездным войнам», и он стал персоной нон грата в Голливуде.

