В России с 1 марта начнут изымать заброшенные земельные участки

В России с 1 марта 2025 вступят в силу новые правила, которые касаются освоения земельных участков в населенных пунктах и садоводствах, рассказал агентству «Прайм» старший партнер юридической фирмы «Ляпунов, Терехин и партнеры» Филипп Терехин.

Он отметил, что согласно новому закону владельцы земельных участков теперь обязаны освоить свои территории в течение трех лет с момента приобретения или со дня, когда они уже смогли ими распорядиться.

В случае, если участок не будет освоен в указанный срок, владельцев ждут серьезные последствия. В соответствии с новыми правилами, граждане могут столкнуться со штрафами, а в крайних случаях — их участки будут изыматься. Однако перед изъятием, отметил Терехин, собственники будут уведомлены и получат возможность устранить выявленные нарушения.

«Поэтому в первую очередь, чтобы избежать каких-либо претензий со стороны контролирующих органов, необходимо содержать земельный участок в порядке — избавляться от мусора, хлама, грязи и использовать его в соответствии с целевым назначением», — добавил юрист.

Он подчеркнул, что в случае, если участок был предоставлен гражданину для строительства, в течение трех лет на нем необходимо провести соответствующие работы — выровнять, осушить и, как минимум, возвести фундамент будущего дома.

Юрист отметил, что главная задача нового закона — стимулировать владельцев использовать свои земельные участки надлежащим образом и ухаживать за ними. Согласно новым правилам, участки необходимо содержать в порядке, избавляться от мусора и использовать в соответствии с их целевым назначением.

Закон также направлен на решение проблемы заброшенных земель, владельцы которых потеряли интерес к их использованию. Терехин заявил, что заброшенные участки не только портят внешний вид территорий, но и являются неэффективным использованием земельных ресурсов.

Главное требование нового законодательства — ухоженность, опрятный вид и активное использование выделенных земель, подытожил юрист.

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